Belen paparazzata al mare con un uomo, chi è lui: famosissimo – Sole, mare e un’aria di rinascita. È così che si è mostrata durante queste vacanze una delle donne più chiacchierate d’Italia, lontana dal clamore milanese e più vicina a una quiete familiare. In Sardegna, immersa nei paesaggi da cartolina, si è lasciata andare a momenti di pura spensieratezza. Accanto a lei, la piccola Luna Marì, la figlia nata nel 2021 dalla sua relazione con Antonino Spinalbese. Non solo mamma, però. Perché, mentre giocava in spiaggia con la bambina, gli obiettivi dei paparazzi hanno catturato qualcosa di più. O meglio, qualcuno. Un volto noto, ma non troppo. Uno sguardo complice, un sorriso e qualche gesto affettuoso. E subito la macchina del gossip si è rimessa in moto.

Le vacanze di Belén Rodriguez

Belén Rodriguez, classe 1984, continua a far parlare di sé anche quando cerca un po’ di tranquillità. In questa estate 2025, ha scelto la Sardegna per rilassarsi con amici fidati e con la sua bambina. Ma, come spesso accade nel suo caso, la privacy ha vita breve. Tra gli amici presenti, spunta infatti una figura maschile che ha attirato subito l’attenzione. Nessuna dichiarazione ufficiale, nessun post sospetto sui social, ma le foto pubblicate dal settimanale Chi parlano chiaro: tra i due c’è confidenza. E anche una certa naturalezza che non è passata inosservata.

Chi è l’uomo accanto a Belén?

Lui si chiama Andrea Foriglio. Di professione osteopata, in passato ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatore (non scelto) di Nicole Santinelli. È proprio in quella occasione che molti telespettatori hanno imparato a conoscerlo. Fisico atletico, modi gentili, presenza costante sui social: Andrea ha un profilo Instagram seguito da oltre 85mila follower, mentre su TikTok ne conta 23mila. Ma il punto d’incontro con Belén non è stato un set televisivo. A quanto pare, la showgirl si era rivolta a lui per una seduta osteopatica, prima della partenza. Poi, la sorpresa: si sarebbero incontrati di nuovo casualmente proprio in Sardegna. Sarà vero? Secondo Chi, non c’è nulla di romantico nelle foto scattate. Solo due conoscenti che si salutano, si sorridono e condividono qualche ora di relax. Anche se, ovviamente, i beninformati lasciano sempre un margine al dubbio…

