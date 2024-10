Home | Bebè in arrivo: la Royal Family si allarga

La Royal Family si allarga: un bimbo nascerà all’inizio della prossima primavera. L’annuncio è arrivato via social attraverso i profili ufficiali della famiglia reale inglese. E il post ha subito fatto il giro del web. La Principessa Beatrice di York, 36 anni, e suo marito, Edoardo Mapelli Mozzi, 40 anni, sono in attesa del loro secondo figlio.

Leggi anche: “Perché Buffon ha tradito Seredova”: Balivo si dissocia, gelo in studio

Leggi anche: Matrimonio vip in Italia: le due famosissime si sono sposate

La principessa Beatrice di York incinta del secondo figlio

La principessa Beatrice di York e il marito Edoardo Mapelli Mozzi aspettano il loro secondo figlio. La coppia, ha già una bambina, Sienna Elizabeth, nata a settembre 2021, mentre Mozzi ha un primo figlio, Christopher Woolf avuto da una precedente relazione. Sul profilo social di Buckingham Palace si legge: “Sua Altezza Reale la principessa Beatrice e il signor Edoardo Mapelli Mozzi sono molto lieti di annunciare che aspettano il loro secondo figlio per l’inizio della primavera; un fratellino per Wolfie (Christopher Woolf Mapelli Mozzi, il primo figlio che Edoardo ha avuto con la ex Dara Huang, ndr), di otto anni, e Sienna, di tre. Sua Maestà il Re è stato informato ed entrambe le famiglie sono felicissime della notizia” . “Sua Maestà il Re è stato informato ed entrambe le famiglie sono felicissime della notizia“, si legge nella dichiarazione postata sui social.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva