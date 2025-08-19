Basket, Europei: altra tegola per Pozzecco, un giocatore torna a casa

La Nazionale italiana di basket guidata da Gianmarco Pozzecco sta preparando con grande intensità l’avvicinamento a Eurobasket 2025. Al Centro di Preparazione Olimpica di Roma il gruppo lavora su schemi, condizione fisica e spirito di squadra, con due importanti amichevoli in programma ad Atene il 21 e 22 agosto. Non mancano però i contrattempi: i guai fisici sono sempre dietro l’angolo in questa fase così delicata.

Il cestista azzurro Stefano Tonut è stato costretto a lasciare il raduno per un infortunio subito qualche tempo fa: una distrazione muscolare al gemello mediale della gamba destra. Il giocatore ci ha provato, ma ormai è chiaro che i tempi di recupero non gli permetteranno di recuperare per gli Europei, causando un’altra grana al Ct.

“Stefano è un esempio di dedizione e attaccamento alla maglia della Nazionale“, ha spiegato Pozzecco, “dopo Bologna ha voluto a tutti i costi restare con noi per provare a recuperare. La sua forza di volontà è commovente, ma le tempistiche sono crudeli. Purtroppo siamo costretti a rinunciare a lui“.

Nonostante l’assenza di Tonut, il gruppo azzurro prosegue il lavoro nella Capitale. Il 20 agosto è prevista la partenza per Atene, dove l’Italia affronterà la Lettonia il 21 agosto (ore 19 italiane) e la Grecia il giorno successivo, ultimo test prima dell’Europeo. L’obiettivo è arrivare al torneo con la miglior condizione possibile e un’identità di squadra ben definita.

