Basket, Eurolega: Bologna fa valere il fattore campo, Tel Aviv Ko

La Virtus Bologna si gode un’altra serata perfetta in Eurolega davanti al proprio pubblico e batte il Maccabi Tel Aviv 99-89, facendo valere ancora una volta il fattore campo. Questo successo segna il sesto centro in dodici giornate e mantiene inviolato il PalaDozza, dove le V-nere hanno raccolto cinque vittorie su cinque.

La squadra di Ivanovic parte forte: tre triple iniziali di Edwards danno subito ritmo ai bianconeri e il primo parziale si chiude sul 26-24. Gli ospiti provano a rimanere agganciati con Santos e Rayman, ma il break di 10-0 firmato Virtus, con due triple pesanti di Vildoza, scava il primo solco e porta Bologna fino al +14. All’intervallo il tabellone dice 56-45, con gli emiliani in controllo.

Nella ripresa Santos e Sorkin riportano il Maccabi a -7, ma è ancora Edwards, letale dall’arco e autore di una gara da 26 punti con percentuali altissime, a rilanciare la Virtus fino all’80-66 a dieci minuti dalla fine.

Gli israeliani si rifanno sotto grazie a una grande prestazione nel quarto periodo di Dowtin, ma nel finale Pajola, Jallow e Alston blindano il risultato. Bologna chiude 99-89, resta imbattuta in casa e porta il suo ruolino complessivo a sei successi e sei sconfitte. Per il Maccabi arriva invece il nono ko della stagione, a fronte di tre vittorie.

