Una tragedia nella notte. Una bambina di 4 anni è morta in un appartamento cadendo dalla scala interna all’abitazione. L’intervento dei soccorsi del 118 è stato vano: per la piccola non c’è stato nulla da fare. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

Bambina di quattro anni cade dalla scala e muore

Alessandra, una bambina di 4 anni, è tragicamente deceduta a seguito di una caduta a Tufino, un comune in provincia di Napoli. Secondo le prime ricostruzioni, la piccola stava giocando in casa quando, avvicinandosi alla scala a chiocciola, ha perso l’equilibrio ed è precipitata. Nonostante il tempestivo intervento dei genitori, la caduta si è rivelata fatale. I carabinieri della sezione Radiomobile di Nola sono intervenuti sul luogo dell’incidente, in via Roma, dove era già presente un’ambulanza del 118. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’accaduto. Da quanto si apprende, la bambina era nata a Benevento; le indagini sono coordinate dalla Procura di Nola guidata da Marco Del Gaudio. (continua dopo la foto)

Processo bimbo morto caduto dal carro di Carnevale

Intanto è stata assolta la mamma di Gianlorenzo Manchisi, il piccolo di due anni e mezzo caduto e travolto dal carro allegorico su cui stava seguendo la sfilata di Carnevale in via Indipendenza, nel 2019. Sua madre Siriana Natali era a processo per omicidio colposo e la Procura aveva chiesto per lei 4 mesi di condanna. Ma il giudice Filippo Ricci, in primo grado, l’ha assolta perché il fatto non costituisce reato. Assolto anche Marco Pasquini, il collaudatore che rilasciò il certificato relativo al carro su cui si trovavano Gianlorenzo e Siriana, per non avere commesso il fatto. Condannati invece entrambi a un anno e 4 mesi, con pena sospesa, Paolo Castaldini, il responsabile del Comitato per le manifestazioni petroniane che gestiva l’evento, e don Marco Baroncini, all’epoca presidente del Comitato organizzatore del Carnevale in cui avvenne l’incidente, entrambi difesi dall’avvocato Ludovico Gamberini. Una pena più alta di quella, di otto mesi, chiesta dalla pm.

Leggi anche: Codice della strada, cosa cambia da oggi: tutte le nuove regole

Leggi anche: Due ragazzi ritrovati senza vita in un rudere abbandonato: cosa si sa per ora

Leggi anche: Terribile incidente con tre morti: poi un’altra notizia sulla ragazza che l’ha provocato