Il percorso professionale di Angelo Madonia è ricco di tappe importanti; dalla partecipazione alla terza edizione di Ballando con le Stelle nel 2006 dove si classificò secondo insieme a Pamela Camassa, fino al ruolo attuale come maestro nel cast del programma nell'edizione del 2024. Una collaborazione che però si è interrotta in maniera brusca proprio in queste ore. La sua partner, Federica Pellegrini, è rimasta senza insegnante a pochissimo dalla finale e per questo la Rai è al lavoro per trovare un sostituto di Angelo Madonia: per ora solo saltati fuori due nomi.

“Ballando con le Stelle”, chi sostituisce Madonia: spuntano due nomi

L’addio di Angelo Madonia a Ballando con le Stelle ha lasciato senza parole sia il pubblico che gli addetti ai lavori. Durante la puntata di ieri, 25 Novembre 2024, de La vita in diretta, Alberto Matano ha letto il comunicato ufficiale della Rai, che parla di “divergenze professionali” come motivo della separazione tra il ballerino e il noto talent di Rai 1: “La produzione di Ballando con le Stelle, di concerto con Rai e la direzione artistica comunica che, a seguito di divergenze professionali emerse nel corso del programma, il maestro Angelo Madonia non proseguirà la sua partecipazione all’edizione in corso”. La Rai ha ringraziato Madonia per il contributo dato finora, aggiungendo che il suo sostituto sarà annunciato nelle prossime ore. Nel frattempo, sono usciti fuori due nomi.

