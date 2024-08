Bagnaia pre-qualifiche GP Austria da record per il pilota italiano della Ducati. Sul circuito di Spielberg, il campione in carica non è solo il più veloce, ma chiude con il nuovo record della pista, chiudendo il giro in 1’28″508. Secondo posto per Morbidelli, terzo il leader del Mondiale, Jorge Martin. Quarto, invece, Marc Marquez, mentre Enea Bastianini è soltanto decimo.

Ending Practice with quite the statement 🔥@PeccoBagnaia takes P1 and sets the lap record ahead of @FrankyMorbido12 and @88jorgemartin 👊#AustrianGP 🇦🇹 | VIDEO 👇https://t.co/0TEOCtwMOM — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 16, 2024

Bagnaia conferma le sue aspettative esposte durante la conferenza stampa: Spielberg si dimostra un circuito particolarmente favorevole alle prestazioni della Ducati. Il campione del mondo in carica ha battuto il record della pista nelle prequalifiche dell’undicesima tappa del campionato mondiale, segnando il miglior tempo della giornata con 1’28″508. Il pilota della Ducati si è confermato il più veloce, mentre il dominio della squadra di Borgo Panigale è evidente anche nel team satellite, dove Jorge Martin ha ottenuto il primo posto in classifica piloti, chiudendo terzo a soli +0″319 di distacco. Il suo compagno di squadra Morbidelli è secondo (+0″281). Marc Marquez è quarto, rappresentando il miglior piazzamento non Ducati, seguito da Brad Binder su KTM (+0″461).

Alex Marquez, compagno di squadra di Martin, si è classificato sesto. Le due Aprilia di Aleix Espargarò e Viñales sono settima e ottava rispettivamente. Diversi problemi hanno invece caratterizzato la Ducati di Enea Bastianini, pilota del team principale, che si è piazzato decimo con un ritardo di +0″773, appena sopra l’1’29”. Le qualifiche sono previste per la mattinata di sabato, mentre nel primo pomeriggio si terrà la Sprint Race.