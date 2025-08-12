Garlasco, l’annuncio dell’avvocato Lovati: “Segnatevi questa data”. Cosa succede – Nuovi sviluppi emergono nell’ambito del caso Garlasco, legato all’omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto di diciotto anni fa. Dopo la condanna di Alberto Stasi, le indagini sono state riaperte nei mesi recenti, portando l’attenzione su Andrea Sempio. Il suo legale, Massimo Lovati, è intervenuto pubblicamente, fornendo dettagli rilevanti sulla situazione.

Le dichiarazioni di Massimo Lovati in merito all’inchiesta

Durante un intervento nel programma televisivo Filorosso su Rai 3 nella serata dell’11 agosto, l’avvocato Lovati ha invitato a porre attenzione su una data specifica, ritenuta determinante per la chiusura della vicenda. Il difensore di Sempio ha dichiarato che attualmente non ci sono motivi di particolare preoccupazione e che ogni decisione finale sarà rimandata fino a quando i colleghi dell’accusa non avranno preso una posizione definitiva.

24 ottobre: la possibile svolta per il caso Garlasco

L’avvocato ha inoltre evidenziato il 24 ottobre come data chiave. Secondo quanto riportato, in quella giornata sarà presa una decisione tra due alternative: richiesta di rinvio a giudizio oppure archiviazione del procedimento. Lovati ha sottolineato che, dopo questa tappa processuale, la fase dell’incidente probatorio potrà considerarsi conclusa. Le sue parole: “Il 24 ottobre chiuderemo questa parentesi, che reputo marginale, dell’incidente probatorio e poi tutto si concluderà”.

