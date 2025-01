Autostrade, scattano gli aumenti del 2025: le tratte interessate e cosa cambia

Con l’inizio del nuovo anno arriva la stangata per tutti gli automobilisti. Dal 1° gennaio 2025, infatti, entra in vigore l’adeguamento deciso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) per allineare le tariffe dei pedaggi autostradali al tasso di inflazione previsto per l’anno in corso. L’aumento copre circa metà della rete italiana. (Continua…)

Autostrade aumento pedaggi

