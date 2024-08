I lavori di ammodernamento dell’Autodromo di Monza, dove il 30 agosto inizieranno le prove libere del GP d’Italia 2024, sono stati completati nei tempi previsti, addirittura con un lieve anticipo. Le operazioni hanno coinvolto il rifacimento completo della pista, che è stata omologata il 1° agosto, e importanti aggiornamenti alle strutture per migliorare la viabilità. Le monoposto del Gran Premio testeranno le nuove configurazioni alla fine del mese. Il nuovo asfalto è stato inaugurato e collaudato recentemente durante sessioni di prove con le GT, come una preparazione anticipata al ritorno del campionato mondiale da Zandvoort, dove si riprende l’azione il weekend del 23-25 agosto, dopo la pausa estiva iniziata dopo il GP del Belgio a Spa-Francorchamps a fine luglio.

The wait is finally over: the Temple of Speed reopens! 🏛️⚡️



All'Autodromo Nazionale Monza nella mattinata di oggi, alla presenza di @matteosalvinimi e @PresidenteACI, si è tenuto l'evento di riapertura del Tempio della Velocità 🏎️💨#AutodromoNazionaleMonza | @ACI_Italia pic.twitter.com/GJFoKzndHd