Auto si ribalta in piena notte, ma quando arrivano i soccorsi accade l’impensabile

Nella notte di mercoledì 2 aprile a Bassano del Grappa, un evento ha lasciato residenti e soccorritori perplessi, sollevando domande senza risposta. Un auto si è ribaltata per cause ancora da accertare, ma all’arrivo dei vigili del fuoco non è stato trovato nessuno.

Auto si ribalta in piena notte

Alle 1:15 di mercoledì 2 aprile 2025, una Mercedes GLA è stata trovata capovolta in Via Cobalcchini, Bassano del Grappa. All’arrivo dei soccorritori, il veicolo era vuoto, senza traccia del conducente o di eventuali passeggeri. Le autorità presumono che nessuno sia rimasto ferito nell’incidente.

La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento locale è intervenuta per mettere in sicurezza il veicolo ribaltato, prevenendo potenziali rischi come perdite di carburante o incendi. Contemporaneamente, i carabinieri hanno effettuato i rilievi per determinare la dinamica dell’incidente e cercare di rintracciare il conducente scomparso.

