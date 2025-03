Aurora morta in gita, il dolore del padre: “L’ho sentita la sera stessa, voglio la verità”

Aurora Bellini, studentessa 19enne originaria di Batignano, in provincia di Grosseto, è morta lunedì notte mentre si trovava in gita scolastica sul traghetto che da Napoli la stava portando a Palermo. Il padre ha deciso di rompere il silenzio, concedendo una lunga intervista al Corriere della Sera. “L’ho sentita la sera stessa“, ha dichiarato il genitore che adesso vuole sapere cosa è successo. (Continua…)

Aurora morta in gita

