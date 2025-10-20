Atterraggio d’emergenza, fuoco a bordo del volo: panico tra i passeggeri (VIDEO)

Atterraggio d’emergenza, fuoco a bordo del volo: panico tra i passeggeri – Momenti di panico su un volo Air China, costretto a un atterraggio d’emergenza dopo che una power bank ha preso fuoco durante il viaggio. L’episodio è avvenuto mentre l’aereo era in volo, costringendo il comandante a dirottare verso l’aeroporto più vicino per motivi di sicurezza. Secondo quanto riferito dalla compagnia aerea, la batteria al litio contenuta nel bagaglio a mano di un passeggero si è improvvisamente surriscaldata e ha preso fuoco, sprigionando fumo denso in cabina. L’equipaggio è intervenuto tempestivamente per spegnere le fiamme, utilizzando gli estintori di bordo e seguendo le procedure di emergenza previste in questi casi.

L’intervento dell’equipaggio e l’atterraggio d’emergenza

Il personale di bordo, addestrato a gestire situazioni di rischio legate ai dispositivi elettronici, ha reagito in pochi secondi. Le fiamme sono state spente prima che potessero propagarsi, mentre il comandante ha chiesto priorità per atterrare in emergenza. Durante le operazioni, ai passeggeri è stato chiesto di mantenere la calma e di restare seduti con le cinture allacciate. “La sicurezza dei nostri clienti e del nostro equipaggio è la priorità assoluta”, ha fatto sapere Air China in una nota. L’aereo è atterrato senza ulteriori problemi e nessuno tra i passeggeri o i membri dell’equipaggio ha riportato ferite.

Batteria difettosa o errore umano?

Le autorità aeronautiche cinesi hanno aperto un’indagine per determinare la causa esatta del surriscaldamento. Al momento, non è chiaro se l’incendio sia stato provocato da un difetto di fabbricazione della batteria o da un uso scorretto del dispositivo. Le prime analisi fanno pensare a un cortocircuito interno, ma saranno i rilievi tecnici a stabilire la dinamica precisa dell’incidente. Episodi simili, anche se rari, si sono già verificati in passato: le batterie al litio, infatti, sono altamente sensibili al calore e alla pressione, e rappresentano una delle principali fonti di rischio a bordo degli aerei commerciali.

