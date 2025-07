Attacco al bar, decine di morti: la situazione – Nella notte tra il 28 e il 29 luglio, un grave episodio di violenza ha colpito la località di El Empalme, nella provincia di Guayas in Ecuador. Un gruppo di persone era seduto all’esterno di un bar quando due veicoli sono sopraggiunti e diversi uomini armati hanno aperto il fuoco contro i presenti. L’attacco, durato pochi minuti, ha causato diciassette vittime e numerosi feriti.

Secondo le ricostruzioni, i killer sono giunti a bordo di due pickup, fermandosi davanti al bar senza preavviso. Gli aggressori, vestiti di nero e armati di fucili automatici e pistole, hanno colpito indiscriminatamente i clienti seduti ai tavoli. Nonostante i tentativi di fuga e di riparo da parte delle persone presenti, l’azione è stata estremamente rapida e letale.

Ipotesi degli investigatori: regolamento di conti tra bande

Le autorità ecuadoriane avanzano come principale pista investigativa quella di un conflitto tra bande criminali. L’attacco è stato assimilato a quanto avvenuto pochi giorni prima a Playas, dove un’azione simile aveva portato alla morte di nove persone in una sala da biliardo. Gli inquirenti sottolineano la matrice organizzata e la dinamica riconducibile a faide interne tra gruppi rivali. La provincia di Guayas, e in particolare l’area di Guayaquil, è da tempo teatro di una crescente guerra tra cartelli. Negli ultimi anni, le bande locali sono diventate alleate delle principali organizzazioni internazionali dedite al narcotraffico, contendendosi il controllo di territori strategici e vie di uscita della droga verso l’estero. Le alleanze tra gruppi criminali mutano frequentemente, aggravando l’instabilità e la violenza nella regione.

