Esordio amaro per Fabio Fognini al Lexus Nottingham Open II, torneo valido per il circuito Challenger 125 dell’ATP Challenger Tour. Il tennista ligure è stato eliminato al primo turno dall’inglese Arthur Fery in due set.

Excellent 6-3 7-6 win for Arthur Fery 🇬🇧 over Fabio Fognini 🇮🇹 to reach round 2 of the ATP Nottingham Challenger as a qualfier ❤️ pic.twitter.com/OkKsQQIj20 — Chris Goldsmith (@TheTennisTalker) June 16, 2025

Fery sorprende Fognini: 6-3, 7-6 il punteggio finale

Sul campo in erba di Nottingham, Fognini, attualmente numero 127 del ranking ATP, ha ceduto al britannico Fery, numero 481 del mondo, con il punteggio di 6-3, 7-6 (7-5). L’incontro si è chiuso dopo un’ora e 26 minuti di gioco.

Il Lexus Nottingham Open II, che si disputa su superficie erbosa, mette in palio un montepremi complessivo di 181.250 euro e rappresenta uno degli appuntamenti di preparazione in vista della stagione sull’erba e dei prossimi impegni internazionali.

