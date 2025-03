ATP Miami: Paolini, Musetti e Berrettini, notte di fuoco per il tennis italiano, gli orari e dove seguire le partite

Il Masters 1000 di Miami entra nel vivo con una giornata importante per il tennis italiano, che vedrĂ in campo tre grandi protagonisti: Jasmine Paolini, Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

🇮🇹✨ Un martedì stellare per il tennis italiano a Miami



⏰ 19.00 | PAOLINI vs Linette

⏰ Dalle 20.30 | MUSETTI vs Djokovic

⏰ Dalle 21.00 | BERRETTINI vs De Minaur



đź“Ś Segui tutte le sfide degli italiani a Miami in streaming su NOW#NOW #Berrettini #Musetti #Paolini #MiamiOpen pic.twitter.com/OUdCMAgQoB — NOW (@NOWTV_It) March 25, 2025

Jasmine Paolini ha l’occasione di diventare la prima italiana a raggiungere la semifinale nel prestigioso torneo della Florida. Dopo aver eliminato Naomi Osaka, dovrà vedersela con Magda Linette, avversaria ostica con cui è sotto 2-1 nei precedenti. La polacca, ex numero 19 al mondo e semifinalista agli Australian Open 2023, ha dimostrato di essere in grande forma battendo Coco Gauff. L’incontro è in programma sul Centrale non prima delle ore 19 italiane.

Subito dopo Paolini, sempre sul campo principale, Lorenzo Musetti affronterĂ Novak Djokovic negli ottavi di finale. Si tratta del nono confronto tra i due, con il serbo avanti 7-1 nei precedenti. Molti degli scontri sono stati combattuti, Nole non è èiĂą quello imbattibile di una volta e l’azzurro proverĂ a mettere in difficoltĂ l’ex numero uno al mondo con il suo talento e il suo stile elegante.

L’ultima grande sfida italiana di giornata vedrĂ Matteo Berrettini opposto all’australiano Alex De Minaur, giĂ battuto in passato a Wimbledon e al Queen’s. Per Berrettini si tratta del primo ottavo di finale in carriera a Miami, un traguardo significativo dopo due anni difficili nei tornei Masters 1000. Il match si disputerĂ non prima delle 21 su Sky Sport Tennis.

Atp Miami, il programma completo degli italiani su Sky Sport

Linette (POL) vs [6] Paolini (ITA) – non prima delle 19 su Sky Sport Uno

Musetti (ITA) vs Djokovic (SRB) – a seguire su Sky Sport Uno

De Minaur (AUS) vs Berrettini (ITA) – non prima delle 21 su Sky Sport Tennis

Una giornata decisiva per il tennis italiano: riusciranno i nostri campioni a regalare emozioni e scrivere una nuova pagina di storia a Miami?

Leggi anche: