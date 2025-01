Atletica, Jacobs apre il 2025 con il botto: la sfida a Lyles sui 60, ma c’è anche una rinuncia

Il 2025 si apre all’insegna della grande atletica per Marcell Jacobs, che ha annunciato la sua prima gara dell’anno. Il campione olimpico parteciperà al prestigioso New Balance Gran Prix di Boston, in programma il prossimo 2 febbraio, un importante meeting indoor che segna l’inizio della sua stagione di avvicinamento ai Mondiali di Tokyo, in programma a settembre.

Marcell Jacobs, sfida stellare con Noah Lyles

Jacobs debutterà nei 60 metri in una competizione che promette scintille, vista la presenza di Noah Lyles, campione olimpico dei 100 e 200 metri a Parigi 2024. Per Jacobs, si tratta del ritorno alle gare indoor dopo oltre un anno, con l’ultima apparizione agli Europei Indoor 2023, dove venne sconfitto dall’italiano Samuele Ceccarelli. La sfida con Lyles è particolarmente intrigante: sebbene lo statunitense non sia uno specialista della distanza più breve, vanta tempi di rilievo ed è uno dei più grandi rivali dello sprinter azzurro.

Il programma di Jacobs per il 2025

Al momento, il calendario completo delle gare di Jacobs non è stato ancora svelato. Il suo manager, Marcello Magnani, ha spiegato in un’intervista a SportMediaset:

“Abbiamo ipotizzato delle date con Marcell e il suo staff, ma preferisce non rivelarle ancora. Decideremo dopo il meeting di Boston.”

Tuttavia, è già ufficiale la rinuncia ai Mondiali indoor di Nanchino, previsti a marzo in Cina, mentre sembra più probabile la partecipazione agli Europei indoor di Apeldoorn, come sottolinea Magnani:

“A Marcell piacerebbe tornare a gareggiare in una competizione che quattro anni fa segnò l’inizio della sua ascesa, ma aspettiamo di valutare le sue sensazioni dopo le prime gare.”

Obiettivo Mondiali di Tokyo

Il traguardo più importante del 2025 sarà senza dubbio rappresentato dai Mondiali di atletica a Tokyo, dal 13 al 21 settembre. Jacobs tornerà sulla pista che lo vide trionfare nei 100 metri olimpici nel 2021, con l’ambizione di conquistare un titolo mondiale che manca ancora nel suo palmarès. Dopo un 2024 positivo, finalmente libero da infortuni e segnato da prestazioni di livello mondiale, Jacobs si presenta come uno dei favoriti per il titolo.

La sfida con Lyles a Boston sarà un primo banco di prova per testare la forma e il livello di competitività dello sprinter azzurro in vista della lunga stagione.

