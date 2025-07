Atletica, 100 metri agli Europei: a 15 anni riscrive la storia della velocità femminile italiana, tempo da urlo

Al Festival olimpico della gioventù europea, l’atletica femminile italiana trova una nuova stella. Un’atleta capace di vincere la medaglia d’oro a 15 anni, e con un tempo incredibile che le vale il record europeo sui 100 metri Under 18 e il terzo tempo italiano di sempre sulla distanza principe della velocità.

FARE LA STORIA A 15 ANNI 😳



Non ha solo vinto il primo oro azzurro all’EYOF. 🥇

Doualla ha DOMINATO la finale femminile dei 100 metri in 11”21. 💫

Primato europeo u18, terzo tempo di sempre per l’Italia.



Il futuro ti appartiene, Kelly! 😍