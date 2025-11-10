Atalanta nel caos, ora Juric rischia grosso: già pronto il sostituto

La pesante sconfitta casalinga per 3-0 contro il Sassuolo potrebbe segnare la fine dell’avventura di Ivan Juric sulla panchina dell’Atalanta. Il club bergamasco, deluso dai risultati in campionato, starebbe infatti valutando seriamente l’ipotesi dell’esonero.

#Atalanta, #Juric a un passo dall'esonero: #Palladino in pole per sostituirlo

Lo 0-3 col #Sassuolo potrebbe essere l'ultimo atto del croato sulla panchina nerazzurra. Palladino è in cima alla lista dei possibili sostituti pic.twitter.com/e3WNBq2utb — I fatti nostri (@Infofatti) November 10, 2025

Il tecnico croato, allievo di Gian Piero Gasperini, era arrivato a Bergamo la scorsa estate proprio per raccogliere l’eredità del suo maestro, oggi alla Roma. La scelta aveva già suscitato perplessità: Juric era reduce da una stagione disastrosa, con due esperienze interrotte anzitempo.

L’allenatore croato aveva infatti subito l’esonero nella capitale e la retrocessione in Championship con il Southampton, anche se la squadra inglese si trovava già in una posizione disperata. La stampa britannica, nonostante questo, era stata molto dura conlui, arrivano a definirlo il “peggior allenatore della Premier League“.

Ora, dopo la batosta contro il Sassuolo e una serie di prestazioni sotto tono in campionato, che hanno allontanato l’Atalanta dall’obiettivo del quarto posto, la posizione dell’allenatore appare sempre più compromessa.

Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto su X, la società avrebbe già individuato il possibile sostituto: Raffaele Palladino. L’ex tecnico della Fiorentina, dimessosi in estate dopo aver portato la squadra fino alla semifinale di Conference League, rappresenterebbe il profilo ideale per rilanciare un gruppo in difficoltà.

Anche Palladino, come Juric, è stato allenato in passato da Gasperini, e ne condivide l’impostazione tattica offensiva e il gusto per il gioco verticale. Una decisione definitiva sull’esonero è attesa nelle prossime ore, ma l’impressione è che a Bergamo il cambio sia ormai questione di tempo.

Leggi anche: