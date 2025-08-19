Atalanta, Lookman è tornato a Bergamo: l’Inter si defila, situazione esplosiva

Ademola Lookman è rientrato questa mattina a Zingonia dopo oltre due settimane di assenza ingiustificata. Il nigeriano aveva scelto la via dello strappo rumoroso per spingere verso il trasferimento all’Inter, ma la trattativa si è arenata: l’offerta dei nerazzurri di Milano – arrivata a 45 milioni bonus compresi – non ha convinto l’Atalanta, che ha scelto di resistere e chiudere le porte.

Finito il tempo dei rilanci. Marotta e Ausilio hanno deciso di non spingersi oltre per un attaccante da 28 anni, considerato sì di alto livello ma non rivendibile. Le priorità dell’Inter, almeno a quanto afferma la società, sono cambiate: con Pio Esposito e Bonny già inseriti accanto a Lautaro e Thuram, si punterebbe a un investimento a centrocampo. (continua dopo la foto)

I dubbi sono molti: fino a pochi giorni fa, sembrava indispensabile fornire a Chivu un attaccante capace di saltare l’uomo e anche trovare un centrale difensivo: ora l’improvviso ribaltone, priorità cambiate, obiettivi meno importanti e nemmeno certi. Ma questo è un problema dei nerazzurri di Milano, mentre quelli bergamaschi si trovano comunque una bella gatta da pelare.

Il rientro di Lookman coincide con un momento delicato. Mentre il ct Rino Gattuso è in visita a Zingonia per incontrare Juric e i giocatori italiani, il nigeriano si prepara a un faccia a faccia con l’allenatore e la dirigenza. Dopo giorni di silenzio e assenze non comunicate, seguirà con ogni probabilità un percorso individuale di allenamento, prima di chiarire la sua posizione con la proprietà Percassi.

Il comportamento di Lookman non resterà senza conseguenze. L’Atalanta potrà applicare sanzioni economiche per le assenze non giustificate e decurtare lo stipendio per i giorni in cui l’attaccante non si è presentato al lavoro. Un provvedimento che si aggiunge alla delusione del club per la richiesta pubblica di cessione e per la rimozione dai social delle foto in maglia nerazzurra. (continua dopo la foto)

L’ad Luca Percassi è stato chiaro: Lookman non vestirà un’altra maglia italiana e sarà ceduto solo a un top club europeo disposto a soddisfare le richieste economiche dell’Atalanta. L’imprevista partenza di Retegui ha rafforzato questa posizione. Per la società bergamasca non ha senso indebolirsi cedendo uno dei suoi migliori attaccanti senza un’offerta davvero irrinunciabile.

Se continuerà a giocare in Serie A, Lookman lo farà con la maglia dell’Atalanta. La sua reintegrazione, però, passa da un chiarimento diretto con Juric e con la proprietà: la linea dura è già stata tracciata, ma ora serviranno diplomazia e fermezza per ricostruire un rapporto incrinato. Il campo, per il momento, resterà sullo sfondo: prima servirà un chiarimento dentro le mura di Zingonia.

