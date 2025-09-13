Home | Arianna Meloni e l’incendio in casa: “Ecco chi è stato”

Arianna Meloni, sorella della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha recentemente condiviso alcuni dettagli sulla loro infanzia durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Il racconto si sofferma su episodi di complicità, vivacità e una naturale inclinazione a compiere scherzi, dipingendo un quadro familiare intenso e dinamico.

Secondo quanto riportato, Arianna e Giorgia Meloni sono cresciute con uno spirito energico, spesso coinvolte in giochi creativi e combinando marachelle, sia in casa che all’aperto. Le due sorelle, descritte come profondamente legate, erano solite trasformare oggetti comuni in strumenti di gioco, mostrando una notevole inventiva sin da piccole.

Incidente domestico e trasferimento

Tra gli episodi raccontati, emerge in particolare quello dell’incendio domestico causato accidentalmente da un gioco con delle candele. L’evento, che ha avuto conseguenze significative sulla famiglia, ha portato al trasferimento da Roma Nord alla zona della Garbatella. L’accaduto rappresenta un punto di svolta nella storia personale delle sorelle Meloni, segnando un cambiamento importante nel loro percorso di crescita.

