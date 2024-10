Antonio scomparso nel nulla a 33 anni: come l’hanno ritrovato

Ritrovato Antonio Boccalà. Il ragazzo aveva fatto perdere le sue tracce lo scorso 28 settembre 2024. Il 33enne doveva prendere un aereo dall’aeroporto Charles De Gaulle di Parigi diretto a casa, a Napoli, ma su quel volo non è mai salito. I familiari di Antonio, in particolare la sorella Rita, ha lanciato un appello sui social chiedendo aiuto ai conoscenti e a chi vive nel capitale francese affinché potesse aiutare a trovarlo. Arriva oggi, mercoledì 2 ottobre, la notizia del ritrovamento. (Continua dopo le foto)

Antonio Boccalà scomparso a Parigi

Lo scorso 28 settembre, Antonio si trovava a Parigi quando si sono perse le sue tracce. Il ragazzo non si è imbarcato nel volo di ritorno verso Napoli e il suo cellulare risultava spento. La famiglia ha così deciso di diffondere via social degli appelli che fornissero informazioni utili per trovarlo. “Lui è mio fratello Antonio Boccalà, 33 anni, capelli neri, barba, altezza 1,88. Sabato doveva tornare a Napoli in aereo dall’aeroporto Charles de Gaulle di Parigi, non è mai partito da lì e tornato a casa, il telefono spento e non abbiamo più notizie, rivolgetevi quando possibile se avete amici in Francia specialmente” aveva scritto la sorella Rita. (Continua dopo le foto)

Cos’è successo ad Antonio Boccalà

Boccalà lavora come elettricista di macchina sulle navi da crociera del marchio Princess Cruises. Secondo la pagina Tag24, durante l’ultima trasferta in Canada, Antonio avrebbe avvertito un malore, probabilmente legato a una gastroenterite. Avvisati i familiari, il ragazzo è stato ricoverato sulla terraferma per poi essere dimesso e tornare in Europa. Dopo il ricovero in forte stato confusionale, gli sarebbe stato prescritto un antidepressivo, fa sapere la fidanzato. Fortunatamente è stato ritrovato Antonio Boccalà.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva