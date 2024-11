Home | Anna Tatangelo, è amore con l’allenatore italiano: come li hanno beccati

Anna Tatangelo compagno. Dopo la fine della storia d’amore con Mattia Narducci, la famosa cantante sembra aver ritrovato il sorriso con l’allenatore. I due sono stati beccati insieme prima dal settimanale Diva e Donna e poi da Chi. Adesso non possono più nascondersi. (Continua…)

Chi è Anna Tatangelo

Anna Tatangelo è una famosa cantante. La sua carriera è iniziata nel 2002, quando all’età di soli 15 anni ha vinto il Festival di Sanremo nella sezione Giovani con il brano “Doppiamente fragili”. Nel corso della sua carriera ha inciso più di cento canzoni e pubblicato otto album. Ha inciso anche alcune cover, come “Dio, come ti amo”, “Tu sì ‘na cosa grande” e molte altre ancora. Ha partecipato ben otto al Festival di Sanremo, tre volte al Summer Festival ed ha vinto un Venice Music Awards, un Wind Music Awards nel 2011 e il Premio Lunezia nel 2018. Ad oggi ha venduto più di un milione di copie in tutto il mondo. (Continua…)

Le notizie sulla sua vita privata

Anna Tatangelo è stata a lungo legata con Gigi D’Alessio. La loro relazione è diventata ufficiale nel dicembre del 2006. La coppia ha avuto un figlio, Andrea, nato il 31 marzo 2010. La fine della loro relazione è stata ufficializzata il 3 marzo 2020. Successivamente, la Tatangelo si è fidanzata con con il rapper Livio Cori, ma la loro relazione è durata appena due anni. Dopodiché si è fidanzata con il modello Mattia Narducci. Adesso, dopo la fine della storia d’amore con Narducci, Anna Tatangelo pare abbia ritrovato il sorriso con un allenatore. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)