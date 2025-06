Anguria, in pochi sanno che si dovrebbe fare così per mantenerla fresca più a lungo – Dolce, succosa e dissetante: l’anguria è il frutto che più di ogni altro racconta l’estate. La sua polpa rossa, fatta al 95% d’acqua, è un concentrato di freschezza, ricca di vitamina C, sali minerali e carotenoidi come il licopene e il beta-carotene. Perfetta a fette o a cubetti, si presta anche a ricette più creative: in insalata con feta e menta, nei frullati, nei sorbetti o come base per gelati casalinghi. Ma se una fetta tira l’altra, a volte capita di doverla conservare. E qui entrano in gioco strategie anti-spreco e piccoli trucchi da tenere a mente.

Come conservare l’anguria intera

Se non l’hai ancora tagliata, l’anguria non ha bisogno di stare in frigo. Puoi tenerla tranquillamente a temperatura ambiente, in un luogo fresco e asciutto della casa: si manterrà anche per una settimana. Vuoi gustarla bella fresca? Basta metterla in frigo mezz’ora prima di servirla, ma non è un passaggio obbligato. In estate, però, se la casa è molto calda o umida, è meglio giocare d’anticipo: spostala sul ripiano più basso del frigorifero, dove resterà in forma per circa 7 giorni.

Dopo il taglio: come conservarla senza sprechi

Una volta affettata, l’anguria cambia musica. Niente più esposizione all’aria: va subito refrigerata. Per farlo nel modo corretto:

Avvolgi le fette nella pellicola trasparente

Oppure riponile in contenitori ermetici

Così eviterai che si ossidi o assorba odori da altri alimenti. Ma non tirarla troppo per le lunghe: consumala entro 48 ore, altrimenti perderà gusto e consistenza. Congelare l’anguria intera o a fette non è una buona idea. A causa dell’elevato contenuto d’acqua, si formano grossi cristalli di ghiaccio che ne rovinano la struttura: al momento dello scongelamento, risulterà molle e insapore. Ci sono però delle eccezioni furbe: puoi congelare la polpa già tagliata e frullata per farne:

Smoothie con yogurt greco e succo di limone

con yogurt greco e succo di limone Ghiaccioli fatti in casa, perfetti per i pomeriggi più afosi.

