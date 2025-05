Andrea Sempio è nuovamente sotto i riflettori nel delitto di Garlasco, grazie alle recenti dichiarazioni di un’amica, Elisa. Durante la trasmissione Quarto Grado, ha rivelato: «Andrea mi ha detto che l’impronta potrebbe essere sua, ma mi ha anche giurato di essere innocente». Questa notizia solleva nuovi interrogativi su un caso che dal 2007 continua a fare notizia.

Garlasco, parla l’amica di Andrea Sempio: cosa si scopre sull’impronta

Elisa ha deciso di condividere la sua versione in seguito all’indagine che vede Sempio formalmente indagato per omicidio in concorso nell’assassinio di Chiara Poggi. La giovane fu trovata morta nella sua casa a Garlasco il 13 agosto 2007. La testimonianza arriva in un momento cruciale, poiché una nuova prova è emersa: l’impronta 33, scoperta sulla scala interna della villa, è stata attribuita ad Andrea secondo una perizia della Procura di Pavia.

Garlasco, l’amica di Andrea Sempio rompe il silenzio

Questa impronta, unita a diverse anomalie nelle indagini originali, ha portato la Procura generale a riaprire il caso. Contestualmente, è stato presentato un ricorso contro la semilibertà concessa ad Alberto Stasi, l’ex fidanzato di Chiara, condannato a 16 anni di carcere. I magistrati sottolineano che ci sono ancora numerosi punti oscuri da chiarire.

