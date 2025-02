Andrea Prospero, parlano i legali di famiglia: “Cosa potrebbe essergli successo”

Dopo aver lanciato l’allarme per la sua scomparsa, Andrea Prospero è stato trovato morto a Perugia. Al momento gli inquirenti sono al lavoro e ci vorrà almeno un’altra settimana per capire cosa sia accaduto al 19enne e per scoprire il contenuto dei cellulari trovati nel monolocale che lo studente aveva affittato. Fondamentali saranno anche i risultati degli esami tossicologici. Nel frattempo gli avvocati della famiglia hanno parlato riportando delle novità. (Continua a leggere dopo le foto)

Andrea Prospero, parlano i legali di famiglia: le novità

Andrea Prospero è il 19enne trovato morto dopo la scomparsa a Perugia, in un monolocale che aveva preso in affitto di nascosto dall’8 al 31 gennaio e poi prorogato fino al 20 febbraio. La famiglia del ragazzo, come riportato da Fanpage, ha fatto sapere di volere “tutta la verità”, anche nel caso in cui le indagini facessero affiorare cose poco piacevoli sugli ultimi mesi di vita di Prospero. Secondo gli avvocati che seguono i genitori, i legali Carlo Pacelli e Francesco Mangano, il 19enne potrebbe essere finito in un brutto giro, forse attirato in una trappola.

