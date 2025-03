Home | Analisi e quote di Empoli e Bologna in Coppa Italia

Empoli e Bologna stanno emergendo come protagonisti inaspettati nella Coppa Italia 2024/2025. Entrambe le squadre hanno superato avversari di prestigio, dimostrando che anche le formazioni meno quotate possono sorprendere. L’attenzione si concentra ora sulle semifinali, dove ci si aspetta una battaglia intensa tra le squadre rimaste in gara.

Empoli, una sorpresa che sfida le aspettative

L’Empoli ha realizzato una vera e propria impresa qualificandosi per la prima volta alle semifinali di Coppa Italia. Guidati dall’abile mano di D’Aversa, gli Azzurri si sono distinti per il loro gioco vibrante e coraggioso. La vittoria contro la Juventus, una delle squadre più blasonate d’Italia, ha messo in evidenza la loro potenzialità di essere la squadra outsider del torneo. Le quote per una vittoria finale dell’Empoli variano attualmente tra 14 e 16, un segno dell’incertezza che circonda il loro percorso rimanente.

D’altro canto, anche il Bologna, forte delle sue due precedenti vittorie in Coppa Italia nel 1970 e 1974, sogna di aggiungere un terzo titolo al suo palmarès. I Rossoblù hanno dimostrato una notevole esperienza, frutto anche delle loro partecipazioni in Champions League, che li ha preparati per affrontare sfide di alto livello. Le quote per una loro vittoria oscillano tra 3.5 e 4.5, posizionandoli come una delle squadre favorite per raggiungere la finale.

Nonostante le loro performance sorprendenti, le statistiche suggeriscono che i favoriti per il titolo restano il Milan e l’Inter. La rivalità tra le due squadre milanesi è leggendaria, e le semifinali promettono di essere un altro capitolo emozionante in questa epica saga. Le quote per il passaggio del turno vedono l’Inter leggermente avanti con un margine tra 1.7 e 1.9, mentre il Milan insegue tra 4 e 5.

Questa Coppa Italia ci ha già riservato molte sorprese, e con l’Empoli e il Bologna a fare da mine vaganti, ci si può aspettare ulteriori colpi di scena. Le prossime settimane saranno decisive per definire il quadro finale del torneo.

