Amici 24, lite furiosa tra Pettinelli e Cuccarini: cos’è successo

Nella puntata del 3 novembre 2024, di Amici, gli scontri tra i prof hanno fatto da protagonisti. In primis si è assistito a un acceso confronto tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo riguardo Sienna. Successivamente un dibattito ancora più intenso è avvenuto tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini riguardo il cantante Luk3.

Lite furiosa tra Pettinelli e Cuccarini

La nuova puntata di Amici ha visto l’ennesimo scontro tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, che ha cercato di sostituire nuovamente Luk3. Cuccarini, dopo la sfida vinta dal cantante, si è molto arrabbiata con Pettinelli. E appena il cantante ha ripreso in mano la felpa è iniziato il dibattito molto acceso. Il motivo? Lorella non vuole più che la collega metta in discussione il suo allievo.

