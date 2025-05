Allerta meteo sull’Italia: temporali, nubifragi e torna la neve. Cosa ci aspetta – Una nuova perturbazione di origine atlantica, proveniente dalla Francia, si appresta a colpire il Nord Italia nella giornata di oggi, giovedì 22 maggio 2025. Secondo gli ultimi aggiornamenti meteorologici, l’ondata di maltempo sarà intensa e diffusa, caratterizzata da rovesci temporaleschi, grandinate, forti raffiche di vento e persino neve sulle Alpi, anche a quote inferiori ai 2.000 metri.

Allerta gialla della Protezione Civile: rischio idrogeologico in diverse regioni di Italia

A seguito delle previsioni elaborate dai centri meteorologici, in particolare da 3BMeteo, il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, concordato con le regioni coinvolte. Il bollettino segnala la possibilità di criticità di tipo idrogeologico, ovvero frane, allagamenti e piene improvvise dei corsi d’acqua minori. Sulla base dei fenomeni attesi, è stata emessa l’allerta meteo gialla per la giornata di giovedì su una vasta porzione del territorio nazionale. Le aree coinvolte sono:

Tutta la Liguria

Ampie zone di Piemonte , Lombardia , Veneto , Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna

, , , ed Alcune aree interne della Toscana , delle Marche , dell’ Umbria

, delle , dell’ La provincia autonoma di Bolzano.

Temporali e grandinate: ecco dove colpiranno più duramente

I meteorologi di 3BMeteo parlano di un fronte instabile che porterà precipitazioni da sparse a diffuse, con una prevalenza di temporali localmente violenti su:

Piemonte

Liguria

Lombardia

Veneto

Emilia-Romagna

Friuli Venezia Giulia

In queste regioni, i temporali saranno accompagnati da fenomeni intensi, come:

Rovesci violenti

Attività elettrica frequente

Grandinate isolate

Venti forti, anche a raffiche.

Le condizioni di instabilità si estenderanno, a partire dal pomeriggio e dalla sera di giovedì, anche verso il Centro Italia, in particolare su:

Toscana

Umbria

Marche

In queste aree, i rovesci e i temporali potrebbero farsi via via più intensi nel corso della giornata, specialmente nelle zone interne e appenniniche.

