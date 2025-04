Allerta alimentare sui bastoncini di pesce: “Meglio non darli ai bambini”. Croc­canti, gustosi e, pratici. I bastoncini di pesce sono da anni i protagonisti indiscussi delle tavole di grandi e piccoli e il loro successo sembra inattaccabile. Eppure, dietro i bastoncini di merluzzo avvolti dalla panatura dorata si cela un’insospettabile verità. Non è una questione di gusto, ma di sostanze che potrebbero preoccupare anche i più amanti di questa tipologia di prodotto. Un recente test ha analizzato 15 diversi marchi in commercio, rivelando contenuti che spingono a guardare con più attenzione l’etichetta, e non solo. (Continua a leggere dopo la foto…)

I rischi dei bastoncini di pesce

I bastoncini di pesce impanati sono il classico comfort food che mette tutti d'accordo. Facili da preparare, perfetti per una cena last-minute o per convincere i bambini a mangiare pesce, sono un'icona del cibo industriale degli ultimi decenni. Ma proprio la loro apparente semplicità nasconde una lavorazione complessa, frutto di processi industriali che, spesso, poco hanno a che vedere con il mare e le reti dei pescatori.

Allerta alimentare sul prodotto amatissimo

Dietro ogni confezione di bastoncini di pesce si celano fasi produttive che includono scongelamento, impanatura, frittura preliminare e surgelamento. Tutto per ottenere un prodotto pronto all’uso, irresistibile alla vista e al palato. Il problema, però, è proprio in quei passaggi intermedi, dove la temperatura e la chimica possono trasformare una pietanza innocua in qualcosa di ben diverso.

