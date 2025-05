Home | L’allenamento in bici finisce in tragedia: muore centrato da un’auto in sorpasso

L’allenamento in bici finisce in tragedia: muore centrato da un’auto in sorpasso – Una domenica di sport si è trasformata in tragedia a Padova, dove un ciclista è stato travolto e ucciso da un’auto in fase di sorpasso.

L’allenamento in bici finisce in tragedia: Franco Ferrarese muore centrato da un’auto in sorpasso

La vittima è Franco Ferrarese, 67 anni, originario di Monselice, noto tra gli appassionati delle due ruote per la sua costanza e passione. L’incidente è avvenuto domenica 25 maggio, intorno alle 11.30, lungo via Croce Rossa, una strada urbana spesso frequentata da ciclisti e sportivi.

L’allenamento con gli amici e la dinamica fatale: chi era Franco Ferrarese

Franco Ferrarese stava partecipando a un allenamento in gruppo con altri tre ciclisti. I quattro procedevano in fila indiana, mantenendo il passo e le distanze, come da prassi per chi pedala in sicurezza lungo strade aperte al traffico. Secondo una prima ricostruzione, Ferrarese era il quarto della fila. Per ragioni ancora al vaglio degli inquirenti, il ciclista avrebbe perso la scia dei compagni che lo precedevano e sbandato leggermente verso sinistra, forse per un attimo di disattenzione o per evitare un ostacolo. In quell’istante, una Fiat 500, guidata da una donna, stava effettuando una manovra di sorpasso del gruppo. L’impatto è stato violento e purtroppo inevitabile.

