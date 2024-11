Home | Alexander Zverev come Medvedev: “Vi dico cosa non va nelle nuove palline”. E su Sinner…

A margine delle ATP Finals, Alexander Zverev si è accodato alle critiche espresse da Medvedev e ha sollevato una questione importante riguardo le palline da tennis che vengono usate per disputare i tornei principali, e che secondo lui stanno mettendo a rischio la salute degli atleti.

Durante l’intervista, Zverev ha parlato della problematicità delle palline utilizzate attualmente nei tornei, spiegando che il cambiamento nel materiale usato per la loro produzione potrebbe avere conseguenze per i giocatori. “Quello delle palline da gioco è un argomento cruciale“, ha detto Zverev, che ha approfondito il tema a partire dalla pandemia.

“Dall’epoca della pandemia, le palline sono peggiorate, sono diventate molto più lente. Questo è il motivo per cui molti giocatori ora hanno problemi al gomito e al polso“. Il tedesco ha spiegato che, dopo il 2020, le aziende produttrici di palline hanno cercato di tagliare i costi, utilizzando un materiale di gomma diverso che ha rallentato il volo della pallina, rendendola tra il 30% e il 60% più lenta rispetto a prima della pandemia.

Zverev ha continuato a spiegare che il nuovo materiale non trattiene l’aria e la pressione all’interno della pallina come avveniva in passato. “Inizialmente, le palline volano velocemente per i primi due o tre metri, ma poi rallentano bruscamente“, ha osservato il tennista.

Visto anche il suo status di numero 2 del mondo, Zverev ha sottolineato che non si sta lamentando dei risultati, ma ha espresso preoccupazione per la salute a lungo termine dei giocatori a causa di questa situazione. Poi, passando a temi più positivi, Zverev ha reso omaggio al giovane talento italiano Jannik Sinner, definendolo “il migliore” del momento.

Alexander Zverev: “Sinner è il migliore”

“Jannik si merita tutto questo, è il migliore del mondo. Quest’anno ha vinto due Slam e ha ottenuto più titoli 1000 di chiunque altro”, ha detto Zverev. Il tedesco ha poi aggiunto: “Penso che sia un grande momento per lui e per il tennis italiano“. Zverev, infine, ha lanciato una sfida aperta per il 2025, dichiarando con una risata: “Ma vedremo chi riceverà il trofeo l’anno prossimo”.

Le parole di Zverev mettono in luce una problematica che potrebbe influenzare la carriera dei tennisti, mentre la competizione tra lui e Sinner, insieme al talento di altri giovani, continuerà ad animare il mondo del tennis nei prossimi anni. Con la salute degli atleti in gioco e il livello di eccellenza del tennis mondiale sempre più alto, il 2025 promette di essere un anno di grandi sfide, sia dentro, sia fuori dal campo.

