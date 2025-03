Alberto Stasi rompe il silenzio dal carcere. La prova che lo scagiona

Alberto Stasi è stato condannato a 16 anni di reclusione per l’omicidio della sua fidanzata Chiara Poggi. Di recente, però, il delitto di Garlasco è stato riaperto e per la prima volta Stasi ha deciso di rompere il silenzio dal carcere. (Continua…)

Il delitto di Garlasco

Il delitto di Garlasco è un caso di omicidio avvenuto in provincia di Pavia il 13 agosto 2007 ai danni di Chiara Poggi, impiegata ventiseienne laureata in economia. Il caso di cronaca nera ebbe grande rilevanza mediatica in Italia, grazie ad un susseguirsi di reportage giornalistici, programmi televisivi e interviste dedicate al caso. Il 12 dicembre 2015, la Corte suprema di cassazione ha riconosciuto definitivamente come unico colpevole del delitto il fidanzato della vittima, Alberto Stasi. Egli è stato condannato a 16 anni di reclusione. Più volte ha chiesto la revisione del processo, ma le sue richieste sono state sempre rigettate. Di recente, però, il caso è stato riaperto e lui ha deciso di rompere il silenzio. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)