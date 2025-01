Albero cade su uno scuolabus, paura in Italia: “Colpa del forte vento”

Albero cade su uno scuolabus. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Da quanto emerso finora non ci sarebbero per fortuna feriti gravi. L’incidente è avvenuto intorno alle 8:20. La causa sarebbe da attribuire al forte vento. Sul luogo dell’incidente si sarebbe recato anche il sindaco. (Continua…)

Una pianta ad alto fusto stamattina, attorno alle 8:20, sarebbe crollata su uno scuolabus. L’incidente sarebbe avvenuto a causa del forte vento. Da sabato, infatti, è in vigore l’allerta gialla per vento forte. Le scuole, però, stamattina erano aperte e lo scuolabus stava trasportando alcuni bambini, che per fortuna sono rimasti illesi. Nessuno di loro sarebbe ferito gravemente. Solo un grosso spavento sia per loro che per i genitori. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)