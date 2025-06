Al Bano, una donna sviene al suo concerto: il gesto del cantante lascia tutti senza parole (VIDEO)

Al Bano, una donna sviene al suo concerto: il gesto del cantante lascia tutti senza parole – Un acuto come defibrillatore vocale. È successo davvero: sabato 7 giugno, in piazza Roma a Carbonia, durante l’inaugurazione della 29ª edizione de Il Sulcis Iglesiente Espone, Al Bano Carrisi ha trasformato un momento di emergenza in una scena che, nel bene o nel male, ha fatto il giro del web.

Il malore in piazza e la reazione “made in Cellino”

Il cantante pugliese era sul palco quando una donna tra il pubblico ha accusato un malore. Si è accasciata a terra, svenuta. Inutile dire che il pubblico ha reagito con preoccupazione, come avviene in questi casi: mormorii, teste girate, gente che si sposta. Ma Al Bano non si è scomposto. O meglio, si è scomposto a modo suo. Dopo aver chiesto informazioni sulla signora svenuta (“Come si chiama?”), ha scoperto che si trattava di una certa Deborah. E da lì, l’inizio del siparietto: il cantante ha provato a risvegliare la donna non con una flebo o con l’aiuto del 118, bensì con la potenza delle sue corde vocali. “Deborah! Svegliati! Vieni qui Deborah!”, ha urlato, intonando il suo richiamo con il tipico acuto carrisiano. Un gesto teatrale, tra il comico e l’assurdo, che però, come spesso accade quando si parla di Al Bano, ha diviso i commentatori.

La signora Deborah sviene al concerto di Albano. Lui spara acuti per svegliarla pic.twitter.com/7EvZw7Vvpy — Il Grande Flagello (@grande_flagello) June 8, 2025

La battuta su Fausto Leali e il video virale

A rendere la scena ancora più surreale è stata la battuta che il cantante ha infilato nel bel mezzo della tensione: “Ho capito perché è caduta: perché non c’è Fausto Leali!”, ha detto, strappando qualche risata nervosa tra la folla. Nel frattempo, i soccorsi sono arrivati, ma la scena era già stata immortalata da qualche smartphone. Bastano pochi secondi perché il video finisca sui social, dove la performance vocale di “rianimazione” diventa virale. Sulla salute della signora (Deborah, per l’appunto) non si hanno aggiornamenti ufficiali, ma proprio l’assenza di notizie allarmanti fa sperare che il tutto si sia risolto senza gravi conseguenze. Il siparietto, nel frattempo, è diventato un meme.

