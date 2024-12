Ajax-Lazio, le probabili formazioni: Baroni con Castellanos e Pedro in attacco, Farioli senza Rugani

Ajax-Lazio probabili formazioni del match di Europa League che si gioca stasera alle 21 all’Amsterdam Arena. E’ la sesta giornata di EL, una sfida fondamentale per entrambe le squadre. La gara sarà diretta dallo slovacco Ivan Kružliak, assistito dai connazionali Branislav Hancko e Adam Jekkel, con Peter Kralović come quarto uomo.

Come arriva l’Ajax

L’Ajax, allenato da Francesco Farioli, si presenta al match con alcune defezioni importanti: Axel-Dongen, Mannsverk, Tahirovic e Rugani saranno indisponibili. Rugani, in particolare, è ancora debilitato dopo un virus che lo ha tenuto fuori anche nella recente sconfitta di campionato contro l’AZ Alkmaar (2-1). In Eredivisie, i Lancieri occupano il terzo posto, con un ritardo di 9 punti dal PSV Eindhoven.

In Europa League, l’Ajax ha totalizzato 10 punti grazie a 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta, mantenendosi al sesto posto nella classifica del girone unico. Tuttavia, la recente battuta d’arresto contro la Real Sociedad ha complicato il cammino verso la fase successiva, rendendo cruciale il risultato contro la Lazio.

Come arriva la Lazio

La Lazio di Marco Baroni si prepara a scendere in campo con una formazione rimaneggiata e alcuni volti nuovi. In difesa, spazio ai centrali Gigot e Patric, con Pellegrini e Lazzari sulle fasce. Mandas prenderà posto tra i pali, mentre Vecino dovrebbe partire al massimo dalla panchina. A centrocampo, la regia sarà affidata a Rovella, supportato da Dele-Bashiru.

In attacco, Castellanos guiderà il reparto offensivo, con Pedro, Tchaouna e Noslin a supportarlo. La Lazio, reduce da un campionato altalenante, punta a consolidare la propria posizione in Europa League e a sfruttare questa trasferta per ottenere un risultato positivo e mettere pressione alle avversarie dirette.

Sarà una gara intensa e combattuta, tra due squadre in cerca di riscatto dopo prestazioni non sempre convincenti nei rispettivi campionati. Per entrambe, la posta in palio è alta, e l’Amsterdam ArenA sarà il teatro di una sfida dal sapore europeo che potrebbe definire il cammino nella competizione.

Leggi anche: