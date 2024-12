Affittato l’attico dei Ferragnez: chi lo abita adesso e quanto paga al mese

La fine della relazione dei Ferragnez ha sconvolto i fan, i quali ancora sperano in un ritorno di fiammo tra i due, nonostante sia Chiara Ferragni che Fedez abbiano intrapreso strade completamente diverse. In queste ore è giunta una nuova notizia che li riguarda, ovvero l’attico di CityLife che era stato per anni dell’ex coppia è stato affittato da un calciatore: ecco chi si è appena trasferito nell’appartamento dal costo assurdo. (Continua a leggere dopo le foto)

Affittato l’attico dei Ferragnez: chi ci vive e quanto paga

Anche un’altra pagina della vita dei Ferragnez è stata segnata dalla parola fine. L’attico di CityLife a Milano che era stato di Chiara Ferragni e Fedez per anni è stato affittato ad un calciatore. Di chi si tratta? Come riportato da Fanpage, l’appartamento al momento appartiene a Marcus Thuram, attaccante dell’Inter. Come condiviso nelle storie del calciatore francese, Thuram ha concluso da poco il trasloco e ha scelto di trasformare l’ampio salone nel quale abbiamo tutti visto crescere sia Leone che Vittoria in un mini campo da basket.

