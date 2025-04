“Affari Tuoi”, cala il gelo tra Ilaria e la madre: pubblico senza parole

Nella puntata di lunedì, 14 aprile 2025, di Affari Tuoi, a mettersi in gioco è stata Ilaria, concorrente proveniente da Catania, in rappresentanza della Sicilia. In studio con lei la madre Maria Rosa, presenza silenziosa ma costante. Ilaria ha dichiarato di voler ristrutturare casa per poi viverci con il compagno, e ha mostrato fin dall’inizio grande determinazione, resistendo a numerose offerte del Dottore. (Continua dopo le foto)

Il gioco coraggioso di Ilaria

A Ilaria è stato assegnato il pacco numero 11, e nel corso della serata si è dimostrata agguerrita e poco incline al compromesso. Nessuna esitazione, neppure quando le proposte del Dottore sembravano ragionevoli. "Ha un obiettivo chiaro in testa", ha commentato De Martino, notando la fermezza della concorrente. La serata, tuttavia, ha preso una piega diversa dal solito: nonostante il classico pathos, in studio sembrava mancare qualcosa. Il pubblico da casa, come spesso accade, ha detto la sua senza mezzi termini.

Le offerte del Dottore e la tensione in studio

Nel corso della puntata, Ilaria ha ricevuto diverse offerte, tutte rifiutate con una calma che è sembrata quasi glaciale. Il Dottore, ironico ma insistente, ha provato a far vacillare la concorrente: “Un’offerta che potrebbe aiutarti a realizzare il tuo sogno”, ha detto più volte. Nulla da fare: Ilaria è andata avanti dritta per la sua strada. Un atteggiamento che in altri contesti sarebbe stato letto come determinazione, ma che stavolta ha sollevato perplessità e critiche. Nonostante il format resti invariato, ogni concorrente porta con sé una storia e stavolta il pubblico non è riuscito a entrare in empatia.

