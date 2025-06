Aereo precipitato dopo il decollo: il momento dello schianto tra le case (VIDEO) – Un volo della compagnia Air India diretto a Londra è precipitato questa mattina, mercoledì 12 giugno 2025, poco dopo il decollo dall’aeroporto internazionale di Ahmedabad, in India. Il velivolo si è schiantato su una zona residenziale densamente popolata, provocando una scena apocalittica. A bordo si trovavano 242 persone, di cui 230 passeggeri e 12 membri dell’equipaggio. Al momento non è chiaro il numero delle vittime, ma le autorità temono un bilancio molto grave.

Il volo AI171, diretto all’aeroporto Londra-Gatwick, aveva appena lasciato la pista quando qualcosa è andato storto. Testimoni oculari raccontano di un’esplosione in volo, seguita da una scia di fumo e dal precipitare dell’aereo verso il suolo. Il boato dello schianto ha scosso l’intero quartiere a nord di Ahmedabad, dove diverse abitazioni sono state distrutte e si teme che alcune persone siano rimaste intrappolate sotto le macerie. Secondo quanto riportato da fonti locali e da Leggo, le operazioni di salvataggio sono in corso, ma l’area dell’impatto è difficile da raggiungere a causa dei danni strutturali e del rischio di incendi secondari. Le squadre di emergenza stanno cercando di domare le fiamme e recuperare eventuali superstiti, mentre la polizia ha isolato tutta la zona circostante.

Il comunicato di Air India: “Stiamo verificando i dettagli”

La compagnia aerea ha confermato l’incidente con un comunicato diffuso sui suoi canali ufficiali. In un post pubblicato su X (ex Twitter), Air India ha dichiarato: «Il volo AI171, operante sulla tratta Ahmedabad–Londra Gatwick, è stato coinvolto in un incidente oggi, 12 giugno 2025. Al momento, stiamo verificando i dettagli e condivideremo ulteriori aggiornamenti il prima possibile su airindia.com e sul nostro account X». La dichiarazione, seppur sobria, lascia trasparire la gravità dell’accaduto. Nessun dettaglio è stato ancora fornito sul numero dei sopravvissuti, né sulle cause dell’incidente. L’agenzia per l’aviazione civile indiana ha annunciato l’apertura di un’inchiesta ufficiale, mentre il ministro dei trasporti ha promesso “piena trasparenza e rigore investigativo”.

