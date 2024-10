Addio a Giuseppe De Luca: si è spento un grande del nostro Paese

Giuseppe De Luca è morto ieri, lunedì 14 ottobre 2024, all’età di 98 anni. I funerali si terranno mercoledì 16 ottobre a Roma, zona Balduina, nella chiesa Stella Matutina in via Lucilio 2. In tanti, colleghi e amici lo hanno ricordato come un grande uomo. Uno dei suoi allievi, Franco Coppi, ha raccontato com’era il professore sia nel lavoro che nella vita privata. (Continua dopo le foto)

Franco Coppi

Giuseppe De Luca è morto, addio al grande giurista e avvocato

Giuseppe De Luca era un autorevole giurista e avvocato tra i padri della moderna Procedura penale. Il suo nome è associato anche a numerosi processi che hanno fatto la storia giudiziaria italiana, come il delitto Montesi o la strage del Vajont e Mani Pulite. Oltre che avvocato, era anche professore: ha insegnato Procedura penale a Trieste, Bologna e alla Sapienza di Roma. In tanti lo ricordano con stima e affetto. (Continua dopo le foto)

Giuseppe De Luca

L’Unione delle Camere penali ricorda Giuseppe De Luca

L’Unione delle Camere penali ha voluto rendere omaggio all’avvocato con un messaggio di cordoglio. “Il professore Giuseppe De Luca, emerito di procedura penale presso l’Università La Sapienza di Roma, aveva scritto di recente in un suo saggio, dedicato alla filosofia del diritto di Francesco Carnelutti, che ‘l’oblio del passato e la perdita della memoria, di cui soffre l’epoca attuale, si risolve in fondo in un atto di violenza. La violenza della cancellazione ha una carica di effrazione più forte di quella della frattura’”, si legge. Il professore aveva dato un “ammonimento che appare carico di significato in questo momento in cui i valori della dignità dell’uomo davanti alla legge e i sacrifici compiuti per difenderla e riaffermarla sembrano dimenticati. La Giunta e l’Unione tutta rimpiangono la forza del pensiero di un grande maestro del diritto processuale e la indimenticata esemplare virtù civile di un maestro dell’avvocatura”, lo ricordano i colleghi. Franco Coppi, suo allievo, ne ha parlato con grande stima, sia per il suo lavoro che per la sua grande umanità.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva