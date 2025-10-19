“Addio anche a te”. Lutto nella musica, se ne va un grande – Il mondo della musica in lutto. A soli 48 anni si è spento uno degli artisti più amati di una dei gruppi più conosciuti e seguiti degli ultimi anni. L’annuncio è arrivato con un post su Instagram.

“Addio anche a te”. Lutto nella musiva, se ne va un grande

Il mondo della musica è stato colpito da una grave perdita: Sam Rivers, storico bassista dei Limp Bizkit, è deceduto all’età di 48 anni. L’annuncio ufficiale è stato diffuso tramite i canali social della band, accompagnato da un messaggio che ha riscosso ampia eco tra fan e addetti ai lavori: “Oggi abbiamo perso nostro fratello. Il nostro compagno di band. Il nostro cuore pulsante”. Un tributo che sintetizza il ruolo centrale ricoperto da Rivers all’interno del gruppo.

Il ricordo dei Limp Bizkit e della scena musicale

Attraverso le parole condivise sui social, i Limp Bizkit hanno voluto sottolineare l’importanza umana e artistica di Sam Rivers: “Sam Rivers non era solo il nostro bassista – era pura magia”, si legge nel post, insieme ad altri passaggi come “la calma nel caos”. La band ha concluso con un saluto sentito: “Riposa sereno, fratello. La tua musica non finisce mai”.

