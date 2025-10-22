“Si é sentita male dopo cena”. Addio a Elisa Zorzini, morta a soli 39 anni – Un tragico episodio ha scosso la comunità di Moniga del Garda e Gavardo. Elisa Zorzini, 39 anni, è deceduta improvvisamente nella serata di venerdì. La donna, dopo aver trascorso una serata serena in compagnia del compagno, è stata colpita da un malore improvviso non appena scesa dall’auto. Immediata la corsa verso l’ospedale di Brescia e, successivamente, a Desenzano, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano.

“Si é sentita male dopo cena”. Addio a Elisa Zorzini, morta a soli 39 anni

I medici hanno indicato come causa del decesso una probabile emorragia cerebrale. Nonostante le procedure di emergenza messe in atto dal personale sanitario, Elisa non ha mai ripreso conoscenza, spegnendosi poco dopo l’arrivo in ospedale. La notizia ha suscitato profonda commozione e incredulità tra familiari, amici e conoscenti.

Un legame forte con la comunità

Nata a Gavardo, Elisa si era trasferita da qualche tempo a Moniga del Garda insieme al compagno Weiner, senza mai perdere il legame con la sua famiglia d’origine. Era prossima a compiere 40 anni. Chi l’ha conosciuta la ricorda come una persona solare, disponibile e capace di accogliere tutti con calore e gentilezza. La famiglia di Elisa ha scelto di compiere un atto di grande altruismo donando gli organi della giovane donna. Questa decisione ha permesso di offrire una speranza di vita ad altre persone, in piena coerenza con il carattere generoso che la distingueva.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva