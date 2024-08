Home | Calciomercato Milan, Abraham si avvicina: si lavora sulla contropartita per la Roma

Abraham al Milan potrebbe essere cosa fatta a giorni. Il Milan sta attivamente cercando di potenziare il reparto offensivo. È noto da diversi giorni l’interesse dei rossoneri per Tammy Abraham, attaccante della Roma in uscita in questa sessione di calciomercato dopo una stagione segnata dagli infortuni. Abraham è alla ricerca di una nuova squadra dove poter rilanciare la propria carriera e il Milan potrebbe essere la scelta ideale: l’inglese ha il gradimento dell’allenatore rossonero Fonseca, che l’ha già avuto a Roma, e avrebbe già un principio di intesa sul contratto con i rossoneri.

Attualmente, Milan e Roma stanno discutendo le possibili contropartite per facilitare l’operazione, che sarebbe dunque a titolo definitivo. Il nome più caldo è quello di Alexis Saelemaekers, giocatore gradito a De Rossi ma che Fonseca preferirebbe non lasciare partire. Secondo SportMediaset la Roma ha iniziato a considerare anche l’opzione Noah Okafor, attualmente meno utilizzato, come alternativa. Con la Roma alla ricerca di un esterno sinistro d’attacco (con l’opzione Chiesa ancora aperta, seppur più debole), Okafor potrebbe rappresentare la scelta migliore. Tempo qualche giorno e sapremo, ma attenzione perché secondo l’esperto di calciomercato Graeme Bailey su Abraham ci sarebbero, oltre al Milan, anche Napoli, Bournemouth (dove c’è l’ex dg gialloroso Pinto) e l’Atalanta che deve sostituire l’infortunato Scamacca.