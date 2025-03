“Abbiamo un portellone aperto”: l’aereo precipita e si schianta sulle auto

Un piccolo aereo da turismo con cinque persone a bordo è precipitato schiantandosi in mezzo ad un parcheggio pieno di auto in sosta. L’incidente è avvenuto domenica, 9 marzo 2025, nel pomeriggio. Il velivolo ha perso quota repentinamente cadendo in una zona residenziale. Il mezzo ha subito preso fuoco e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti a domare le fiamme solo dopo diverse ore. (Continua dopo le foto)

Incidente a Lancaster, aereo si schianta sulle auto e prende fuoco

Lo schianto è avvenuto in Pennsylvania, in Usa, più precisamente in una zona residenziale nella contea di Lancaster, a Manheim Township. Un aereo passeggeri è precipitato nel parcheggio di un centro per anziani. Nei video dell'incidente si vede la coda dell'aereo nel parcheggio con il resto del velivolo completamente avvolto dalle fiamme insieme a diverse auto. I pompieri hanno lavorato a lungo per domare le fiamme e la situazione è tornata sotto controllo solo 3 ore dopo.

5 feriti nell’incidente aereo

Fortunatamente, lo schianto è avvenuto in un punto dove non c’erano persone. L’aereo è precipitato sulle auto in sosta e la caduta ha innescato un grosso incendio che ha distrutto completamente il velivolo, oltre ad una decina di auto. Nell’incidente sono rimaste ferite 5 persone, tutte che viaggiavano a bordo dell’aereo. Tre quelli più gravi, che sono stati portati e ricoverati al centro ustionati mentre gli latri due sono stati già dimessi.

