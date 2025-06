Quello in arrivo si presenta come un grande weekend per il mondo delle corse: non prenderà vita solo il Gran Premio del Canada per la Formula 1, infatti, ma anche La 24 Ore di Le Mans, la storica gara di endurance a cadenza annuale considerata la corsa di durata più famosa al mondo insieme alla 500 Miglia di Indianapolis e che si correrà tra il 14 e il 15 giugno. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

L’origine della leggenda: perché la 24 Ore di Le Mans è così famosa

La 24 Ore è una gara che deve la sua fama all’alto tasso tecnico, alla spettacolarità delle vetture in gara e al mix di resistenza e strategia richiesto ai piloti. Nata nel 1923, la gara di durata più antica ancora in attività viene ideata per mettere alla prova l’affidabilità delle auto da strada: durante gli anni ’50 la gara vede la sua fama crescere esponenzialmente, ma il vero periodo aureo arriva negli anni ’60, con il duello tra Ford e Ferrari (immortalato anche in un ottimo film del 2019). Oggi, la 24 Ore fa parte del FIA World Endurance Championship (WEC) ed è un eccellente finestra sul mondo attuale del motorsport, mescolando alta tecnologia, sostenibilità e uno sguardo sul futuro.

📍 Partenza ufficiale:

Sabato 15 giugno alle ore 16:00 (ora italiana) dallo storico Circuit de la Sarthe.

Occhi puntati sullo scatto iniziale e sulla strategia delle prime ore di gara.

🌙 La notte di Le Mans:

Dalle 22:00 circa alle 6:00 del mattino, i fari accesi illuminano il buio del circuito.

La fase più suggestiva e delicata: visibilità ridotta, calo delle temperature e rischio errori elevato.

🏁 Ultime ore e traguardo:

Domenica 16 giugno, dalle 13:00 alle 16:00: tutto può ancora succedere.

Le ultime soste, la tenuta meccanica e la resistenza fisica decidono il destino della corsa.

Chi parteciperà alla 24 ore di Le Mans?

Uno dei grandi elementi di prestigio della 24 Ore di Le Mans è la presenza di piloti illustri, spesso con un passato in Formula 1. Tra i protagonisti più noti della prossima edizione di questa gara spicca Jenson Button, che è stato persino campione del mondo di Formula 1 nel 2009, correndo con la Brawn GP. A 45 anni, Button affronta questa prova di resistenza per la quarta volta, ancora a caccia del suo primo successo: gareggerà nella classe Hypercar al volante della Cadillac #38 del team Hertz Team Jota, condividendo l’abitacolo con l’ex pilota di F1 Sébastien Bourdais e il due volte vincitore di Le Mans Earl Bamber.

Anche Kevin Magnussen, pilota danese che ha corso in Formula 1 a bordo della Haas, scenderà in pista nella BMW M Hybrid V8 #15 del BMW M Team WRT, affiancato dall’italiano Raffaele Marciello e dal belga Dries Vanthoor.

Oltre a Button e Magnussen, la griglia della 24 Ore di Le Mans 2024 include altri celebri ex piloti di Formula 1, a conferma del forte legame tra le due competizioni. Ecco alcuni dei nomi più rilevanti:

Robert Kubica , vincitore di un Gran Premio in F1 e campione del mondo WEC 2023 in LMP2.

, vincitore di un Gran Premio in F1 e campione del mondo WEC 2023 in LMP2. Mick Schumacher , figlio del leggendario Michael Schumacher, parteciperà per la prima volta alla 24 Ore di Le Mans, segnando un nuovo capitolo nella sua carriera.

, figlio del leggendario Michael Schumacher, parteciperà per la prima volta alla 24 Ore di Le Mans, segnando un nuovo capitolo nella sua carriera. Nyck de Vries , campione Formula E e con un passato recente in F1.

, campione Formula E e con un passato recente in F1. Kamui Kobayashi, pilota giapponese con esperienza sia in F1 sia nel WEC, uno dei favoriti nella categoria Hypercar.

Per i più curiosi, ecco una panoramica completa dei piloti che hanno militato in Formula 1 in tempi più o meno recenti:

Pilota Team / Vettura Classe Jenson Button Cadillac #38 – Hertz Team Jota Hypercar Mick Schumacher Alpine #36 – Alpine Endurance Team Hypercar Robert Kubica AF Corse #83 Hypercar Kevin Magnussen BMW #15 – BMW M Team WRT Hypercar Nyck de Vries Toyota #7 – Toyota Gazoo Racing Hypercar Kamui Kobayashi Toyota #7 – Toyota Gazoo Racing Hypercar Sebastien Buemi Toyota #8 – Toyota Gazoo Racing Hypercar Brendon Hartley Toyota #8 – Toyota Gazoo Racing Hypercar Antonio Giovinazzi Ferrari #51 – Ferrari AF Corse Hypercar Pascal Wehrlein Porsche #4 – Porsche Penske Motorsport Hypercar Felipe Nasr Porsche #4 – Porsche Penske Motorsport Hypercar Sebastien Bourdais Cadillac #38 – Hertz Team Jota Hypercar Will Stevens Cadillac #12 – Hertz Team Jota Hypercar Paul di Resta Peugeot #93 – TotalEnergies Hypercar Stoffel Vandoorne Peugeot #94 – TotalEnergies Hypercar Jean-Eric Vergne Peugeot #93 – TotalEnergies Hypercar Jack Aitken Cadillac #311 – Whelen Hypercar Andre Lotterer IDEC Sport #18 LMP2 Pietro Fittipaldi United Autosports #22 LMP2

La presenza di così tanti ex piloti del campionato più famoso al mondo su quattro ruote sottolinea l’importanza ed il prestigio della 24 Ore di Le Mans nel panorama del motorsport globale.

Dove vedere la 24 Ore di Le Mans in diretta

la gara comincerà alle 16 di sabato per poi concludersi 24 ore più tardi, alle 16 di domenica. Potrete vedere la competizione in diretta su Eurosport 1, disponibile sia per gli abbonati Sky sia i clienti DAZN, e sui servizi di streaming Eurosport Player, NOW, Discovery+ e fiawec.tv.