Il Mondiale di Formula 1 si approccia al decimo appuntamento del calendario, il Gran Premio del Canada: L’appuntamento è dal 13 al 15 giugno a Montreal, sul circuito intitolato alla leggenda delle corse Gilles Villeneuve: nell’attesa di scoprire chi trionferà nella prima prova Oltreoceano dopo il trittico d’Europa che ha mostrato come la McLaren sia un passo avanti a tutti, andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere sul prossimo GP.

Il circuito di Montreal: le caratteristiche principali

Passiamo ora al Circuito Gilles Villeneuve di Montreal, dove si correrà il Gran Premio. Comprendere a pieno le caratteristiche del tracciato, infatti, è fondamentale per capire come potrebbero muoversi i piloti, chi sono i favoriti e come le caratteristiche della pista possono impattare sull’esito della gara. Questo circuito misura 4,361 km ed è situato sull’isola di Notre-Dame, nel fiume San Lorenzo. La gara, che si svolge su 70 giri per un totale di 305,27 km, è conosciuta per il suo layout “stop and go”, ossia un’alternanza tra rettilinei e chicane, presenta 14 curve, tra cui spicca la celebre “Wall of Champions” posizionata alla fine del rettilineo principale.

La pista è caratterizzata da frequenti frenate intense e accelerazioni rapide, una combinazione che mette alla prova due elementi tecnici come l’affidabilità dei freni e la gestione delle gomme. Nel corso degli ultimi anni la pista ha subito diverse modifiche: nel 2023 è stata rimossa una sezione di barriera per favorire il rientro in pista, mentre nel 2024 sono stati sostituiti l’asfalto e i cordoli.

Come arrivano i contender a questo Gran Premio?

Quando si parla di piloti favoriti è inevitabile pensare ai primi nomi della classifica: Oscar Piastri e Lando Norris, entrambi della scuderia McLaren; i due continuano a darsi battaglia per la testa del Mondiale e sono attualmente separati da soli 10 punti.

E poi c’è Max Verstappen, il trionfatore delle ultime edizioni di questo Gran Premio e che conosce benissimo questa pista: grazie alla sua guida estremamente tecnica, l’olandese è stato in grado per anni di imporsi in Canada, conquistando punti fondamentali per le sue corse al titolo. Proprio per questo c’è molta attesa per quanto riguarda la sua performance, con cui proverà di certo ad accorciare la classifica.

E per quanto riguarda la Ferrari? Ci sono segnali di vita da parte di Charles Leclerc, in grado di conquistare due podi negli ultimi 3 Gran Premi e di fornire punti preziosi alla Ferrari per salire al 2° posto nella classifica costruttori, al netto di una SF-25 che continua a mostrarsi poco competitiva, specialmente se rapportata ad altre vetture. Fatica ancora a trovare il ritmo Lewis Hamilton, che cercherà di invertire la rotta in uno dei circuiti che lo ha visto trionfare per ben 7 volte, risultato che lo issa in vetta alla classifica dei plurivincitori di questa pista insieme a Michael Schumacher. Tra l’altro, questo circuito è stato anche il primo su cui Hamilton ha vinto nella sua carriera: un feeling speciale che, si spera, saprà regalargli qualche soddisfazione in più.

Attenzione anche a Mercedes, con la coppia George Russell – Kimi Antonelli che sa sempre come farsi notare e potrebbe sorprendere.

GP del Canada: il programma dettagliato

Passiamo ora al programma del Gran Premio del Canada che, come detto, si svolgerà durante questo weekend.

Venerdì 13 giugno

Prove libere 1: ore 19:30 – 20:30

Prove libere 2: ore 23:00 – 00:00

Sabato 14 giugno

Prove libere 3: ore 18:30 – 19:30

Qualifiche: ore 22:00



Domenica 15 giugno

Gran Premio: ore 20.00

Dove vedere il GP del Canada

Concludiamo questa panoramica con il consueto tema del broadcasting: dove si può vedere il Gran Premio del Canada? L’intero weekend, dalle qualifiche alla gara, verrà trasmesso in diretta tv su Sky, sui canali Sky Sport Uno (201) e sky Sport F1 hD (207). Per i non abbonati c’è la possibile di assistere ad una parte della programmazione su TV8, che trasmetterà le qualifiche e la gara in differita

Non manca l’opzione streaming: potrete guardare il GP di Montreal anche disponibile in live su NOW e su Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky per il broadcasting su pc, smartphone e tablet. Infine, Eurosport (disponibile anche per gli abbonati DAZN) fornirà la diretta scritta minuto per minuto di qualifiche e gara.