Ferrari tra pronostico F1 e statistiche 24 Ore di Le Mans

Ferrari si trova al centro dell’attenzione in questo fine settimana ricco di eventi motoristici internazionali. Da una parte, la storica scuderia cerca riscatto in Formula 1 sul circuito di Montreal, mentre dall’altra punta a confermare la propria supremazia nella leggendaria 24 Ore di Le Mans. Un doppio impegno che mette alla prova ambizioni, strategie e capacità di gestione del team, con riflettori puntati su piloti, tecnici e dirigenti.

Statistiche recenti e aspettative Ferrari tra crisi e rinascita

La stagione 2024 di Ferrari in Formula 1 è caratterizzata da risultati altalenanti. Mentre Charles Leclerc ha conquistato tre podi, la squadra mostra segnali di crisi, con prestazioni spesso inferiori alle aspettative e un ambiente interno segnato da tensioni. Il team manager Fred Vasseur si trova sotto pressione, chiamato a invertire la rotta su un circuito, quello di Gilles Villeneuve a Montreal, che storicamente alterna colpi di scena a imprese memorabili. Da ricordare il primo storico successo di Lewis Hamilton proprio qui nel 2007, evento che ha segnato una svolta nella storia recente della categoria.

Ultimi risultati Ferrari F1 : tre podi stagionali, ma nessuna vittoria.

: tre podi stagionali, ma nessuna vittoria. Quote pre-gara: la Ferrari parte da outsider rispetto a Red Bull e Mercedes . Le scommesse sulla vittoria di Leclerc sono quotate più alte rispetto ai favoriti.

e . Le scommesse sulla vittoria di sono quotate più alte rispetto ai favoriti. Situazione interna: pressione su Vasseur, con John Elkann spettatore attento e pronto a intervenire in caso di ulteriori delusioni.

Parallelamente, la Ferrari Hypercar 499 si presenta alla 24 Ore di Le Mans da protagonista assoluta. Dopo aver vinto le ultime due edizioni e dominato le tre tappe del mondiale (Qatar, Imola, Spa), il team guidato da Antonello Coletta è indicato tra i favoriti, anche se lo stesso manager preferisce mantenere un profilo basso: la concorrenza è agguerrita e nulla va dato per scontato. Le statistiche parlano chiaro: la Hypercar del Cavallino ha impressionato per affidabilità e velocità, rendendo la sfida di Le Mans uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati e dagli scommettitori.

Il doppio impegno di Ferrari proietta il Cavallino Rampante tra crisi e sogni di gloria. In Formula 1 la squadra è chiamata a reagire per non perdere il treno dei migliori, mentre a Le Mans l’obiettivo è difendere il titolo e confermare la propria leadership. Le quote attuali vedono la Ferrari outsider in F1 ma tra i favoriti nella corsa endurance francese. Un fine settimana da non perdere per tifosi e appassionati, con la possibilità di seguire entrambe le gare su Sky e Eurosport.

