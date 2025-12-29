Zielinski si prende l’Inter: bordata a Inzaghi dopo Bergamo

La vittoria dell’Inter a Bergamo non ha portato solo tre punti pesanti in classifica, ma anche parole che fanno rumore. Piotr Zielinski, protagonista di una prova solida contro l’Atalanta, ha parlato senza filtri nel post-partita, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa sulla gestione della scorsa stagione.

Dal punto di vista tecnico, Zielinski poteva essere un top player assoluto.

Mentre Calha dà sostanza e tecnica di regia, lui offre anche spunti individuali nello stretto. Ha caratteristiche che a questa Inter servono come il pane. https://t.co/QavXeSDt4y — Scofield (@Ale_Scofield) December 29, 2025



“Ero in seconda fila? Diciamo in terza fila, non venivo schierato mai, neanche nelle seconde linee”, ha detto il centrocampista polacco ai microfoni di Dazn, con un riferimento diretto all’era Inzaghi. Una bordata che certifica come il clima nello spogliatoio nerazzurro fosse caldissimo. anche Dimarco, per citare solo un altro “scontento”, non ha rivolto parole tenere al suo ex allenatore.

Le dichiarazioni di Zielinski raccontano di una semplice rivincita personale. Il giocatore polacco non nasconde le difficoltà vissute: poca continuità, qualche infortunio, ma soprattutto la sensazione di non essere realmente dentro al progetto tecnico.

Il presente, però, è tutta un’altra storia. E Zielinski lo sottolinea chiaramente: “Quest’anno è cambiato tutto. Il mister coinvolge più giocatori, fa credere a tanti altri che possono essere titolarissimi. Questa è una bella cosa“.

Una frase che fotografa bene il nuovo corso dell’Inter, dove il concetto di gerarchie rigide sembra aver lasciato spazio a una gestione più aperta e meritocratica.

Non a caso, la sua prestazione a Bergamo è stata letta come quella di un giocatore recuperato, non solo fisicamente ma anche mentalmente. Qualità, determinazione e presenza costante nel gioco, come certificato anche dai giudizi positivi arrivati dopo la gara.

Zielinski rivendica la fiducia mai persa in se stesso: “Sapevo di poter far vedere le mie qualità“. Oggi quella fiducia è vidibile in campo, dentro un’Inter che può contare su tanti giocatori di qualità e su una rotazione più ampia. Il messaggio, nemmeno troppo nascosto, è chiaro: con più coinvolgimento e meno intoccabili, anche chi sembrava ai margini può diventare importante.

