Home | Zeman ricoverato in ospedale: come sta l’ex allenatore

Nuovo ricovero in ospedale per l’ex allenatore del Pescara Zdenek Zeman. Lo scorso 12 maggio Zeman ha compiuto 77 anni e il 22 febbraio aveva dovuto lasciare la panchina per alcuni problemi di salute legati ad un intervento chirurgico. Ora, la notizia di un nuovo ricovero per il tecnico boemo. Come sta? (Continua dopo le foto)

Zeman ricoverato in ospedale: cosa gli è successo

Zdenek Zeman è stato costretto a un nuovo ricovero in ospedale. Il tecnico boemo si trova nella clinica “Pierangeli” di Pescara per alcuni controlli che si sono resi necessari in seguito a una leggera ischemia. Ischemia è la parola che, in medicina, identifica qualsiasi diminuzione o interruzione dell’apporto di sangue in un distretto corporeo. Un apporto di sangue ridotto o completamente assente comporta la morte (detta necrosi) dei distretti anatomici interessati dall’evento ischemico. Tra le cause tipiche di ischemia, rientrano i fenomeni di embolia e trombosi, e gli eventi traumatici. Non è precisato, nel caso di Zeman, quale organo sia coinvolto nell’episodio. In generale, la sopravvivenza e il recupero funzionale dopo un’ischemia dipendono, fondamentalmente, dalla tempestività delle cure. (Continua dopo le foto)

I problemi di salute di Zdenek Zeman

Il 77enne allenatore lo scorso febbraio era stato costretto a lasciare la panchina biancazzurra per problemi di salute. Il 19 febbraio gli erano stati applicati quattro stent coronarici e uno carotideo, dall’equipe del professor Stefano Guarracini. Subito dopo, aveva lasciato la squadra che allenava, promettendo di tornare, cosa che non è accaduta.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva