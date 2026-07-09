Wimbledon entra nella sua fase più delicata con una semifinale maschile dal peso specifico enorme: Jannik Sinner troverà dall’altra parte della rete Novak Djokovic. L’incastro nasce da due quarti di finale diversissimi per durata e trama, ma ugualmente “firmati” dalla capacità di gestire la pressione. Da un lato, la prova ordinata e chirurgica del numero uno, capace di togliere ossigeno a un avversario aggressivo come Jan-Lennard Struff senza farsi trascinare nel caos. Dall’altro, una battaglia lunghissima in cui Djokovic ha resistito all’urto di Felix Auger-Aliassime fino al punto conclusivo, confermando una volta di più che sull’erba l’esperienza non è un dettaglio, ma una leva che sposta i match. Il risultato è un incrocio che racconta due modi di arrivare alla stessa meta: controllo e progressione per Sinner, sopravvivenza e lucidità nei momenti chiave per Djokovic.

@wimbledon His 15th semi-final at Wimbledon ‼️ Novak Djokovic outlasts Felix Auger-Aliassime on Centre Court in the longest quarter-final of all time at Wimbledon. ♬ original sound – wimbledon

Come Sinner ha disinnescato Struff e perché la vittoria vale più del punteggio

Il 7-5 7-6 6-3 con cui Jannik Sinner ha superato Jan-Lennard Struff può ingannare chi guarda solo il tabellino: non è stata una passeggiata, ma una partita “da torneo”, di quelle in cui il margine non nasce da colpi spettacolari ripetuti a raffica, bensì dalla qualità delle scelte. Struff, per caratteristiche, è l’avversario che tenta di accorciare tutto: servizio pesante, prime volée cercate con continuità, pressione costante sulla risposta. Sinner non ha provato a vincere la gara dell’impatto, ha fatto una cosa più complessa: ha ridotto al minimo le oscillazioni emotive e tattiche, trasformando un match potenzialmente scivoloso in un esercizio di gestione.

Il primo set si è deciso sul filo, e qui sta il primo punto chiave: sull’erba di Wimbledon la differenza tra “tenere” e “traballare” spesso è invisibile fino al momento in cui non lo è più. Sinner ha lavorato per guadagnarsi quel momento, senza forzare quando non era necessario. In risposta ha cercato soprattutto profondità, perché contro un giocatore che ama prendersi la rete la profondità non è un’opzione estetica: è una barriera. Più la palla rimbalza lontano dalla riga, più l’attaccante deve scegliere se rischiare una volée bassa o se rinunciare all’avanzamento. In questo, Sinner ha mostrato una maturità che si vede nei dettagli: non inseguire la giocata perfetta, ma costruire la giocata utile.

Il secondo set è stato l’epicentro psicologico della partita: il tie-break è il territorio dove l’erba spesso “azzerra” i valori e rende tutto dipendente da due o tre scambi. Sinner lì è rimasto fedele alla sua identità. Non si è irrigidito, non ha iniziato a tirare a caso per paura di perdere terreno, e non ha nemmeno accettato l’idea di subire lo scambio corto. Ha tenuto alta la qualità della prima palla dopo il servizio e, quando ha dovuto difendersi, ha difeso in modo attivo: non solo rimandare, ma rimandare con traiettorie che impedissero a Struff di chiudere con comodità. Vincere quel tie-break ha significato qualcosa di più del 2-0: ha tolto all’avversario l’unico spazio in cui poteva credere davvero nella rimonta, cioè la sensazione che la partita fosse “aperta” a un incidente.

Nel terzo set, infatti, la partita ha preso la direzione tipica di chi sta meglio dentro al match. Con due set in tasca, Sinner ha potuto aumentare la selettività: scegliere quando accelerare, quando prendersi il rischio del lungolinea, quando invece accettare uno scambio in più per far salire la frustrazione altrui. E soprattutto ha continuato a servire con ordine, un aspetto decisivo su questa superficie: non serve mettere solo ace, serve evitare le seconde “attaccabili”. Il 6-3 finale ha chiuso i conti e ha consegnato a Sinner una semifinale che, oltre al valore in sé, è anche un messaggio al torneo: il campione in carica non è arrivato qui per inerzia, ma con una solidità che rende complicato spostarlo dal suo piano A.

@skysport Jannik Sinner supera Struff in tre set e torna in semifinale a Wimbledon: decima semi Slam per il n. 1 del mondo 💪 #SkySport #SkyTennis #Sinner #Wimbledon ♬ suono originale – Sky Sport

La maratona di Djokovic con Auger-Aliassime e il senso di una vittoria al limite

Se Sinner ha avanzato con una vittoria di controllo, Novak Djokovic ha dovuto attraversare una partita che ha assomigliato a un test di resistenza totale. Contro Felix Auger-Aliassime, Djokovic ha vissuto una di quelle giornate in cui il livello dell’avversario e la qualità del servizio sull’erba rendono ogni game un potenziale bivio. E quando la partita si allunga, il tennis smette di essere solo tecnica: diventa gestione dei momenti, dei vuoti, della fatica che ti rende più lento a decidere. Djokovic è rimasto in piedi proprio lì, nel punto in cui molti campioni diventano vulnerabili: quando la testa deve continuare a comandare anche se il corpo manda segnali contrari.

Il match è scivolato fino al quinto set e si è risolto in un super tie-break, cioè nella forma più brutale di giudizio: dieci punti (o più) per sintetizzare ore di lavoro. In quel formato non conta solo chi colpisce più forte: conta chi riconosce prima l’inerzia, chi si prende un rischio “giusto” al punto giusto, chi non regala un errore gratuito su una palla che normalmente controllerebbe. Djokovic, che su questi palcoscenici ha una memoria competitiva unica, ha dimostrato di saper vivere il confine. Non è la stessa cosa che dominare: è più sottile. È l’abilità di stare nel match quando non lo stai comandando, e di trasformare un equilibrio sfavorevole in un dettaglio favorevole.

Per Auger-Aliassime la sconfitta fa male perché è arrivata vicinissima al traguardo: sull’erba, con quel servizio e quella capacità di trovare vincenti rapidi, aveva le armi per chiuderla. Ma Wimbledon spesso chiede una seconda competenza, oltre al talento: la capacità di restare lucidi quando la partita diventa un romanzo. Djokovic ha scritto tante volte questo tipo di finale, e anche stavolta ha scelto la via più classica: tenere alta la percentuale di prime nei momenti cruciali, evitare la fretta in risposta, non offrire punti “gratis” in uscita dal servizio. Quando si arriva al super tie-break, spesso l’unica cosa che puoi controllare è la qualità della prima decisione: Djokovic l’ha controllata.

Da qui nasce un elemento interessante in vista della semifinale: Djokovic arriva con minuti e stress addosso, ma anche con una spinta emotiva enorme. Vincere così non è solo avanzare nel tabellone: è ricordarsi, e ricordare al resto del torneo, che batterlo sull’erba significa completare l’opera fino all’ultimo punto. Inoltre, un match di oltre cinque ore cambia la percezione del rischio. Dopo un’esperienza simile, la partita successiva può diventare più “semplice” da leggere mentalmente, perché nulla sembra più ingestibile. È un vantaggio che non si misura in chilometri corsi, ma in capacità di reggere un’altra tempesta.

La semifinale Sinner-Djokovic: incrocio di stili, chiavi tattiche e fattore pressione

Jannik Sinner contro Novak Djokovic non è soltanto una semifinale: è un confronto tra due modi di stare sull’erba e, soprattutto, tra due modi di interpretare la pressione. Sinner arriva con un percorso che lo ha visto crescere dentro al torneo con continuità, e con l’idea di poter imporre un tennis moderno anche sui prati: spinta da fondo, anticipo, ritmo che costringe l’avversario a colpire sempre “mezzo tempo” prima. Djokovic arriva con la sua grammatica storica sull’erba: risposta che taglia il campo, uso del back per spezzare il tempo, variazioni che trasformano la potenza altrui in una domanda scomoda: “quanto sei disposto a ripetere lo sforzo?”.

La prima chiave sarà la risposta. Sinner, per non farsi trascinare in una partita a punteggi corti, dovrà guadagnarsi scambi giocabili già dal primo colpo: non significa per forza rispondere vincente, ma rispondere profondo e centrale, togliendo angoli e costringendo Djokovic a iniziare lo scambio senza vantaggio immediato. Djokovic, invece, cercherà come sempre di “leggere” il lancio e la direzione del servizio per mettere pressione sui turni di battuta di Sinner: sull’erba, basta un paio di game sporchi per cambiare l’andamento di un set.

La seconda chiave sarà la gestione del ritmo. Sinner è più pericoloso quando può accelerare in serie: due colpi, tre colpi, punto. Djokovic è più pericoloso quando riesce a rendere ogni punto diverso dal precedente: una risposta corta seguita da un pallonetto, un back basso che obbliga a piegarsi, una palla più alta sul rovescio per togliere anticipo. Sinner dovrà evitare di cadere nella trappola della frustrazione, cioè quella sensazione tipica contro Djokovic: giocare forte e scoprire che “non basta”. Qui entra la terza chiave: la pazienza aggressiva. Per vincere, Sinner dovrà saper aspettare il momento giusto per spingere, senza smettere di spingere in senso strategico, cioè mantenendo profondità e qualità.

Infine, c’è l’elemento pressione. Djokovic conosce le semifinali di Wimbledon come una stanza di casa; sa cosa succede quando il pubblico trattiene il respiro e quando la partita si decide su due punti. Sinner, però, ha già mostrato di saper stare in quel tipo di atmosfera, e soprattutto ha un vantaggio tipico dei campioni più giovani quando sono davvero pronti: non devono dimostrare nulla al passato, devono solo imporre il presente. La partita, quindi, non sarà un referendum sulla storia, ma un confronto su chi riuscirà a controllare meglio le proprie certezze: la lucidità “da manuale” di Djokovic contro la solidità crescente e la forza di ritmo di Sinner. Su un campo dove ogni dettaglio pesa, la semifinale promette di essere il tipo di match che non si vince con un colpo solo, ma con una sequenza di scelte giuste ripetute più volte dell’avversario.